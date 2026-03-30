UE: Ok programma da 1,5 miliardi “per la difesa europea e ucraina”

Via libera Ue a programma da 1,5 miliardi per la difesa europea e ucraina

La Commissione Europea ha approvato un programma di lavoro da 1,5 miliardi di euro nell’ambito del programma per l’industria europea della difesa (Edip) per rafforzare e modernizzare l’industria europea della difesa, aumentare la capacità produttiva e garantire il progresso tecnologico e la resilienza.

L’iniziativa affronta le sfide urgenti in materia di difesa e sicurezza europee potenziando le capacità di produzione industriale, sviluppando progetti europei di difesa di interesse comune, rafforzando la cooperazione con l’Ucraina e gli appalti europei congiunti.

Oltre 700 milioni di euro saranno destinati alla produzione di componenti e prodotti chiave della difesa, compresi i sistemi di controdroni, i missili e le munizioni, inclusi 260 milioni di euro nell’ambito dello strumento di sostegno all’Ucraina dell’Edip per contribuire a ricostruire e modernizzare la base industriale e tecnologica di difesa dell’Ucraina. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (Edpci), aperti anche alla Norvegia e all’Ucraina, riceveranno 325 milioni di euro.

Per ridurre la frammentazione e aumentare l’efficienza, l’Edip finanzierà 240 milioni di euro per l’acquisto congiunto di attrezzature per la difesa, compresi i sistemi di contro-droni, di difesa aerea e missilistica e di combattimento terrestre e navale, da parte degli Stati membri e della Norvegia. I consorzi di amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere finanziamenti, con sovvenzioni disponibili per un massimo di 20 milioni di euro a progetto.

Le start-up nel settore della difesa, comprese le Pmi e le piccole imprese a media capitalizzazione, riceveranno un sostegno azionario di 100 milioni di euro attraverso il Fondo per l’accelerazione della trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (Fast).

Nell’ambito dell’iniziativa BraveTech dell’Ue, un nuovo programma di innovazione nel settore della difesa riceverà ulteriori 35,3 milioni di euro dall’Edip Usi, a sostegno delle industrie ucraine e dell’Ue, in particolare delle start-up e delle Pmi, promuovendo l’innovazione per affrontare le sfide urgenti cui devono far fronte le forze armate ucraine e migliorare la competitività dell’industria europea della difesa. Il primo ciclo di inviti a presentare proposte nell’ambito dell’Edip sarà visibile sul portale delle gare d’appalto dell’Ue Funding a partire dal 31 marzo 2026.

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