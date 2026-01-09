Groenlandia, Trump offre 100mila dollari a ogni abitante

La Groenlandia non Ã¨ in vendita. Lo ha affermato il rappresentante per la Groenlandia negli Stati Uniti e in Canada Jacob Isbosethsen incontrando alcuni esponenti del Congresso americano insieme all’ambasciatore danese negli Stati Uniti Jesper Moller Sorensen. “Non siamo in vendita. Il nostro paese appartiene ai groenlandesi”, ha aggiunto.

Il prezzo di Trump

Il presidente degli Stati Uniti fissa il prezzo per accaparrarsi il favore dei groenlandesi: da 10 a 100 mila dollari ciascuno per convincerli a lasciare la Danimarca e sposare la causa degli Usa. La notizia arriva da fonti informate al sito della Reuters, ma che Washington abbia ipotizzato di acquistare la Groenlandia non Ã¨ una novitÃ . Per il vicepresidente americano JD Vance Ã¨ addirittura “essenziale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti” e The Donald Ã¨ “disposto a spingersi fino a dove Ã¨ necessario” per risolvere il problema. “Ãˆ lui a prendere la decisione finale”, ha detto Vance, invitando gli europei a “prendere sul serio” il tycoon. Quasi un messaggio dopo la dura dichiarazione dei leader del vecchio continente.

Trump: “Possederla Ã¨ psicologicamente necessario”

“Avere la proprietÃ ” della Groenlandia Ã¨ “molto importante” ha detto Trump in un’intervista al New York Times. A chi gli chiedeva perchÃ© avesse bisogno di possedere l’isola, il presidente ha risposto: “Credo che sia psicologicamente necessario per il successo. Penso che la proprietÃ ti dÃ qualcosa che non si puÃ² ottenere con un semplice contratto di locazione. La proprietÃ offre elementi che non si possono avere semplicemente firmando un documento”.

La reazione dell’Europa

L’Unione europea, che giÃ nei giorni scorsi aveva ribadito l’inviolabilitÃ della sovranitÃ della Groenlandia anche in funzione della sicurezza nell’Artico, resta vigile: L’Europa sta “valutando se si tratti di una minaccia reale e, in tal caso, quale sarebbe la nostra risposta” ha affermato l’Alta rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas. Essendo territorio danese la Groenlandia Ã¨ parte dell’Ue e della Nato, e questo aprirebbe scenari distopici.

