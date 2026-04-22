Donna si getta dalla finestra con 3 figli, morti la mamma e due bimbi

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Una donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, Ã¨ ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si Ã¨ gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli.Â La tragedia Ã¨ avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco.

La donna si Ã¨ gettata dal terzo piano dell’edificio in cui abitava.Â La bambina di 5 anni e mezzo Ã¨ ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L’ipotesi ritenuta piÃ¹ probabile Ã¨ l’omicidio-suicidio.

Gli investigatori della squadra Mobile, insieme a personale della polizia scientifica, hanno compiuto un sopralluogo all’interno dell’appartamento in cui viveva la donna. Sulla vicenda c’Ã¨ il massimo riserbo e non Ã¨ noto se in casa vi fossero altre persone al momento della tragedia.

Gli investigatori, tuttavia, da quello che si Ã¨ saputo, sembrano comunque avere pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. ANSA

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