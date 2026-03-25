UE, altri 115 milioni di euro “per la difesa”

La Commissione Ue annuncia un nuovo strumento di finanziamento per la difesa

Prosegue la corsa alla Difesa dell’Unione europea. La Commissione presenta un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di euro, AGILE, pensato per portare le tecnologie di difesa dirompenti dal laboratorio al campo operativo in tempi record. Questo strumento pilota mira ad accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di innovazioni di difesa dirompenti e la loro immissione sul mercato, come l’intelligenza artificiale, il quantum o i droni, con un’attenzione particolare al sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), incluse start-up e scale-up.

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato che il successo sul campo di battaglia dipende ormai da cicli di innovazione molto brevi: la capacità di sviluppare, testare e dispiegare nuove tecnologie e soluzioni economicamente efficienti in settimane o mesi, anziché anni.

Con il rapido processo di trasformazione digitale e tecnologica della guerra moderna, AGILE è progettato per i nuovi attori della difesa: start-up e innovatori tecnologici che si muovono ad alta velocità. Per sostenerli, il programma offrirà finanziamenti più rapidi e flessibili alle singole aziende, consentendo di dispiegare le innovazioni nel minor tempo possibile.

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