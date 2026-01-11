Roma, due aggressioni in zona di Termini: uomo in fin di vita

Due violente aggressioni nella zona della stazione Termini nel giro di un’ora: un uomo è in fin di vita e un rider è rimasto ferito a seguito di un brutale pestaggio

Sabato sera di violenze nell’area nei pressi del principale scalo ferroviario di Roma. Forse, secondo il sospetto della polizia, ad agire sarebbe stato un unico gruppo. Fatto sta che da ieri sera è in atto una vera e propria caccia all’uomo, con persone identificate, fermate e portate in commissariato.

Le due aggressioni

La prima aggressione è avvenuta alle ore 22. Al momento trapelano pochi dettagli. Si sa solo che, in via Giolitti, un uomo sarebbe stato malmenato brutalmente. Un’aggressione violenta, con la vittima che ha riportato ferite gravissime. Lasciato a terra, ferito ed esanime, è stato soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate gravi ed è in pericolo di vita.

Poco meno di un’ora dopo, un’altra violenta aggressione si è registrata su via Manin, in zona Esquilino. Stavolta la vittima è un rider che, pur ferito, è riuscito a fuggire dal pestaggio violento.

Indagini in corso

In entrambi i casi gli aggressori sono riusciti a far perdere le proprie tracce. In zona è però scattata una vasta operazione che prosegue anche questa domenica mattina: controlli, verifiche di documenti e riscontri su possibili collegamenti tra i due episodi. Al momento, informa la Questura di Roma, sette persone sono state fermate e portate all’ufficio immigrazione. Altre quattro in commissariato: su di loro si sta verificando in particolare la possibilità di un coinvolgimento negli episodi di ieri.

www.romatoday.it