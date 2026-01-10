Mons Viganò: “Un’élite sovversiva controlla quasi tutti i governi occidentali”

“L’Unione Europea è un’associazione criminale e sovversiva: non può essere ‘cambiata dall’interno’, deve essere semplicemente rasa al suolo”

Mons, Carlo Maria Viganò scrive su X: “Un’élite sovversiva ha preso il controllo dei governi di quasi tutti i paesi occidentali. I suoi emissari nei governi considerano i propri cittadini come nemici da eliminare attraverso pandemie, guerre, carestie e criminalità. Per decenni, i globalisti hanno rivendicato con orgoglio la responsabilità dei progetti di spopolamento, nel silenzio complice della stampa mainstream e di tutte le istituzioni civili e religiose. E se i crimini della farsa psicopandemica e le frodi dell’emergenza climatica sono ormai innegabili, è ormai evidente che il settore da eliminare è proprio quello agroalimentare, oggi troppo frammentato e quindi non controllabile a livello globale.

Il Mercosur è un trattato di libero scambio con Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay, in seguito al quale l’Europa sarà invasa da alimenti prodotti da colture o aziende agricole non soggette alle nostre rigide normative sanitarie. La sua approvazione costituisce un attacco all’agricoltura, all’allevamento, alla pesca e alla salute dei cittadini europei, che comporterà la distruzione del tessuto socio-economico di intere nazioni e la dipendenza alimentare dalle multinazionali del settore, il tutto attribuibile ai fondi di investimento BlackRock, Vanguard e State Street che stanno saccheggiando i terreni agricoli.

La sottomissione dei governanti agli interessi dell’élite globalista è ancora più evidente di fronte alla pianificazione della sostituzione etnica, perseguita al fine di cancellare l’identità religiosa, culturale, linguistica ed economica degli Stati e di controllare meglio le masse. Da Starmer a Macron, da Rutte a Sanchez, da von der Leyen a Meloni, la sorveglianza totale è ormai in atto e diventerà irreversibile con l’introduzione della moneta digitale e l’obbligo di un documento d’identità univoco per l’accesso ai servizi essenziali.

Esprimo quindi il mio pieno sostegno alle manifestazioni di protesta degli agricoltori e degli allevatori europei e britannici, che nelle ultime settimane sono stati oggetto di una vera e propria persecuzione spietata e ingiustificata. Spero che i cittadini diano pieno sostegno a queste categorie particolarmente colpite, innanzitutto acquistando direttamente da loro ciò che producono, perché è grazie alla loro presenza che possiamo mangiare sano ed evitare cibi ultra-processati o geneticamente modificati. Vi invito a boicottare le aziende della grande distribuzione che sostengono il Mercosur e penalizzano la produzione interna.

L’Unione Europea è un’associazione criminale e sovversiva: non può essere ‘cambiata dall’interno’, deve essere semplicemente rasa al suolo.

https://x.com/CarloMVigano/status/2010000231128076554