Mons Viganò: “Un’élite sovversiva controlla quasi tutti i governi occidentali”

ImolaOggiCRONACA, News 2026, Vetrina

mercosur

“L’Unione Europea è un’associazione criminale e sovversiva: non può essere ‘cambiata dall’interno’, deve essere semplicemente rasa al suolo”

Mons, Carlo Maria Viganò scrive su X: “Un’élite sovversiva ha preso il controllo dei governi di quasi tutti i paesi occidentali. I suoi emissari nei governi considerano i propri cittadini come nemici da eliminare attraverso pandemie, guerre, carestie e criminalità. Per decenni, i globalisti hanno rivendicato con orgoglio la responsabilità dei progetti di spopolamento, nel silenzio complice della stampa mainstream e di tutte le istituzioni civili e religiose. E se i crimini della farsa psicopandemica e le frodi dell’emergenza climatica sono ormai innegabili, è ormai evidente che il settore da eliminare è proprio quello agroalimentare, oggi troppo frammentato e quindi non controllabile a livello globale.

Il Mercosur è un trattato di libero scambio con Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay, in seguito al quale l’Europa sarà invasa da alimenti prodotti da colture o aziende agricole non soggette alle nostre rigide normative sanitarie. La sua approvazione costituisce un attacco all’agricoltura, all’allevamento, alla pesca e alla salute dei cittadini europei, che comporterà la distruzione del tessuto socio-economico di intere nazioni e la dipendenza alimentare dalle multinazionali del settore, il tutto attribuibile ai fondi di investimento BlackRock, Vanguard e State Street che stanno saccheggiando i terreni agricoli.

La sottomissione dei governanti agli interessi dell’élite globalista è ancora più evidente di fronte alla pianificazione della sostituzione etnica, perseguita al fine di cancellare l’identità religiosa, culturale, linguistica ed economica degli Stati e di controllare meglio le masse. Da Starmer a Macron, da Rutte a Sanchez, da von der Leyen a Meloni, la sorveglianza totale è ormai in atto e diventerà irreversibile con l’introduzione della moneta digitale e l’obbligo di un documento d’identità univoco per l’accesso ai servizi essenziali.

Esprimo quindi il mio pieno sostegno alle manifestazioni di protesta degli agricoltori e degli allevatori europei e britannici, che nelle ultime settimane sono stati oggetto di una vera e propria persecuzione spietata e ingiustificata. Spero che i cittadini diano pieno sostegno a queste categorie particolarmente colpite, innanzitutto acquistando direttamente da loro ciò che producono, perché è grazie alla loro presenza che possiamo mangiare sano ed evitare cibi ultra-processati o geneticamente modificati. Vi invito a boicottare le aziende della grande distribuzione che sostengono il Mercosur e penalizzano la produzione interna.

L’Unione Europea è un’associazione criminale e sovversiva: non può essere ‘cambiata dall’interno’, deve essere semplicemente rasa al suolo.
https://x.com/CarloMVigano/status/2010000231128076554

Articoli correlati

Macron

Mercosur, Macron: “La Francia voterà contro”

Parigi invasa dai trattori

Protesta contro il Mercosur, Parigi invasa dai trattori

protesta degli agricoltori davanti al Parlamento UE

Mercosur, protesta degli agricoltori davanti al Parlamento UE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *