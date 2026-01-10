Groenlandia, Trump: “se non c’è accordo in modo semplice, lo faremo nel modo più difficile”

TRUMP: “Se non lo facciamo noi, la Russia o la Cina prenderanno il controllo della Groenlandia e non vogliamo avere né la Russia né la Cina come vicini. Okay?”

“Vorrei concludere un accordo nel modo più semplice. Ma se non lo facciamo nel modo più semplice, lo faremo nel modo più difficile.”

“Sono un fan della Danimarca… ma, sai, il fatto che 500 anni fa avessero lì un approdo per le barche non significa che siano loro i proprietari.”

Un giornalista gli ha chiesto: “Perché è così importante per lei possedere la Groenlandia quando gli Stati Uniti hanno già una presenza militare lì, che potrebbe espandere per affrontare le preoccupazioni per la sicurezza?”

Trump: “Perché quando possiedi una cosa, la difendi. Non difendi una concessione: devi possederla. Ecco perché i Paesi hanno bisogno della proprietà”

“La NATO deve capirlo. Io sono tutto per la NATO. Ho salvato la NATO. Se non fosse stato per me, oggi non avreste una NATO.”

Il video pubblicato da Fox News su X.