Piacenza, tre cingalesi accoltellati senza motivo da nordafricani

Un altro grave episodio di cronaca è accaduto in città nella zona della Galleana, nella serata di sabato 28 giugno

Tre giovani sono finiti all’ospedale dopo essere stati feriti con delle coltellate inferte da un gruppetto di altri giovani che sono poi fuggiti. Il tutto è avvenuto all’interno dei giardinetti in via Ottolenghi, che a quell’ora erano ancora frequentati da famiglie e bambini. I tre feriti fortunatamente non sono in pericolo.

Sul posto sono intervenute le volanti della questura e in supporto anche una pattuglia dei carabinieri del Norm. Insieme a loro anche due ambulanze, l’automedica e l’autoinfermieristica del 118.

Stando ad alcune testimonianze raccolte dalla polizia, che indaga su quanto avvenuto, i tre giovani che sono poi finiti all’ospedale, sono stati aggrediti senza motivo, e non conoscevano chi li ha feriti.

Ma l‘aspetto più inquietante riguarda alcune frasi che i tre aggressori – descritti come giovani nordafricani arrivati ai giardinetti con un monopattino – avrebbero riferito al loro arrivo: «Dove sono i piacentini?» Avrebbero ripetuto più volte con fare provocatorio e minaccioso.

È a questo punto che avrebbero mostrato a tutti di avere dei coltelli, per poi prendersela però con un gruppetto di immigrati dello Sri Lanka che erano seduti su una panchina.

Dopo averli colpiti e feriti, si sono subito dileguati prima dell’arrivo in forze delle pattuglie. I tre feriti sono stati medicati sul posto per i tagli e poi trasportati per accertamenti al pronto soccorso. Intanto polizia e carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze di alcuni presenti sul posto in quel momento.

