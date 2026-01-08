Mercosur, Macron: “La Francia voterà contro”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia voterà contro l’accordo sul Mercosur

Secondo Le Figaro, Macron ”ha confermato questa posizione e ne ha direttamente informato nel pomeriggio Ursula von der Leyen al telefono”.

Cosa è il Mercosur

Si tratta di un’organizzazione internazionale istituita nel 1991 per favorire l’integrazione economica e la libera circolazione di beni, servizi e persone tra alcuni paesi del Sud America. A gennaio 2026, il Mercosur entra nel dibattito internazionale per lo storico accordo di libero scambio con l’Unione Europea. Tra i vantaggi c’è la riduzione dei dazi su prodotti industriali europei (auto, macchinari, vino) e facilitazione dell’export sudamericano di materie prime e prodotti agricoli verso l’Europa.

Gli agricoltori sono però preoccupati per la concorrenza e gli ambientalisti critici verso l’impatto sulla deforestazione. L’Italia si è invece convinta recentemente a votare sì. tgcom24.mediaset.it