Nave Solidaire traghetta 33 migranti nel porto della Spezia

Ha attraccato ieri poco prima delle ore 15 nel porto della Spezia la nave umanitaria Hamburg della Ong ‘Solidaire’

A bordo della nave hanno viaggiato 33 migranti, di cui 7 sono minori non accompagnati, per i quali sono cominciate le operazioni di sbarco e accoglienza.Â I passeggeri provengono da diversi paesi, tra cui Sudan, Guinea-Bissau, Somalia e Senegal.

Lâ€™accoglienza verrÃ disposta secondo le indicazioni del Ministero dellâ€™Interno.Â Sulla banchina era stata attivata la rete di accoglienza per i migranti, con i gazebo della Croce Rossa e la Caritas Diocesana della Spezia

