Verona, minaccia di morte la ex con video Ai sui social: arrestato rumeno

volante polizia

Ha realizzato un video con l’intelligenza artificiale che lo ritraeva con la figlia di tre anni in braccio, mentre puntava una pistola verso l’obiettivo e pronunciava col labiale le parole “ti uccido”.

Un 31enne romeno è finito in carcere a Verona per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell’ex compagna, a seguito delle continue violazioni del divieto di avvicinamento. Prima della pubblicazione di quel video sui social, l’uomo avrebbe continuato a mandare alla donna messaggi in cui minacciava di ucciderla, specificando anche che il braccialetto elettronico non l’avrebbe protetta.  tgcom24.mediaset.it

