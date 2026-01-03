Verona, minaccia di morte la ex con video Ai sui social: arrestato rumeno

Ha realizzato un video con l’intelligenza artificiale che lo ritraeva con la figlia di tre anni in braccio, mentre puntava una pistola verso l’obiettivo e pronunciava col labiale le parole “ti uccido”.

Un 31enne romeno è finito in carcere a Verona per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell’ex compagna, a seguito delle continue violazioni del divieto di avvicinamento. Prima della pubblicazione di quel video sui social, l’uomo avrebbe continuato a mandare alla donna messaggi in cui minacciava di ucciderla, specificando anche che il braccialetto elettronico non l’avrebbe protetta. tgcom24.mediaset.it