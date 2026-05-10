Martellate alla moglie sul bus, marocchino aveva il braccialetto elettronico

Era appena salita su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni, quando è stata colpita alla testa con un martello da quello che è stato poi identificato come il marito che indossava il braccialetto elettronico per reati da “codice rosso” proprio nei suoi confronti e che poi è stato trovato strappato vicino al mezzo.

L’uomo – “un marito violento” secondo gli inquirenti – è fuggito subito dopo e ora è ricercato dai carabinieri. Mentre la donna lotta per la vita all’ospedale di Terni. Tutto è successo in pochi minuti mentre il bus stava percorrendo una stretta stradina della campagna di Stroncone. La donna è stata rapidamente soccorsa dal personale del 118 e portata all’ospedale di Terni con l’elisoccorso Nibbio. Dove è stata ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi.

I medici del Santa Maria stanno cercando di fare di tutto per salvarle la vita. L’uomo indossava il braccialetto elettronico disposto dopo precedenti violenze nei confronti della moglie. L’apparecchiatura è stata però trovata dai carabinieri accanto all’autobus teatro dell’aggressione. Dagli accertamenti è emerso che se lo sia tolto dopo avere colpito la moglie. Un aspetto che però è ancora al vaglio degli inquirenti diretti dal procuratore di Terni Antonio Laronga che hanno acquisito il dispositivo per verificarne in corretto funzionamento (cioè dare l’allarme se l’uomo si fosse avvicinato).

Dopo avere ridotto in fin di vita la moglie, l’operaio ha perso i documenti poi trovati dai carabinieri. E’ sceso ma poi sarebbe tornato indietro per colpire ancora la donna. Sul luogo dell’aggressione gli investigatori hanno trovato il martello usato, che non è quello usato per infrangere i vetri in caso di emergenza ma è stato portato dall’uomo. Il magistrato si è subito recato a Stroncone ed è rimasto a lungo all’interno della caserma dell’Arma.

La coppia è originaria del nord Africa dove si era sposata. Poi il trasferimento in Italia. La donna, 44 anni da compiere nei prossimi mesi, lavorava come badante nella zona. Il marito è invece un operaio. Tempo fa si era trasferito nel nord Italia ma poi aveva lasciato l’impiego. L’uomo era tornato a Terni circa un mese fa. Non è chiaro se i due vivessero ancora insieme. Sembra che la donna fosse salita alla fermata precedente rispetto al luogo dove è stata colpita. Non è quindi escluso che l’aggressore l’attendesse a bordo.

ANSA