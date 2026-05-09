Terni, donna presa a martellate sul bus: è gravissima

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Terni, donna presa a martellate sul bus

Grave episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio nei pressi di Terni, a Stroncone

Una donna di 44 anni di origini marocchine è stata violentemente aggredita con un martello su un autobus di linea, in località Santa Lucia. Immediato l’intervento dei sanitari con la donna che è stata poi trasportata in Ospedale Santa Maria con l’elisoccorso.

L’uomo, dopo l’aggressione, è sceso dal mezzo ed è scappato nella campagna circostanze. Sono in corso le ricerche delle Forze dell’Ordine per rintracciarlo, in particolare dei carabinieri della locale stazione. Arrivata in ospedale è stata intubata ed è in gravissime condizioni.

(In base alle prime informazioni sembra che i due si conoscesser)

www.ternitoday.it

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