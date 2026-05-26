Francia, 2 persone morte mentre fanno sport e 5 annegate: “è stato il caldo”

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Francia Gironda

Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato sette morti secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon

”Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo“, ha dichiarato Bregeon, aggiungendo che “bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell’ondata (di calore,ndr.)”.

Fonti vicine alla portavoce precisano che 2 persone sarebbero morte annegate in Gironda, una nella Marna, un’altra in Seine-et-Marne e un’altra in Maine-et-Loire.

Due persone sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell’hinterland di Lione.
ANSA – foto france-voyage.com

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