Bergamo, violenta rissa e droga: arrestati due stranieri irregolari

La Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta nella notte del 23 maggio presso Piazzetta Spada, a seguito della segnalazione di una rissa

Gli operatori delle volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato due persone coinvolte: un presunto aggressore e un uomo ferito, che presentava diverse lesioni sul corpo e vistose tracce di sangue, verosimilmente causate dall’utilizzo di un coccio di bottiglia.

Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno chiesto al ferito di mostrare il contenuto dello zaino che aveva con sé. L’uomo ha quindi consegnato una busta, al cui interno sono poi stati ritrovati circa 110 grammi di hashish, tentando subito dopo di fuggire. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti presenti.

Il ferito è stato trasportato presso il locale ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. L’altro soggetto coinvolto è stato invece accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

Al termine dell’intervento, l’uomo trovato in possesso dello stupefacente è stato deferito in stato di libertà per violazione dell’art. 73 del DPR 309/90, mentre l’altro soggetto è stato deferito in stato di libertà per lesioni aggravate e violazione del foglio di via obbligatorio.

Considerato che l’episodio si è verificato in una zona sottoposta a vigilanza rafforzata, nei confronti dei due soggetti è stato adottato un ordine di allontanamento. Inoltre, i due soggetti uno della Guinea e l’altro del Senegal, essendo entrambi irregolari sul territorio nazionale, la loro posizione è attualmente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

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