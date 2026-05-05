Molestava le ragazze a Catanzaro: espulso

Molestava le donne? Espulso. Il cittadino nigeriano Ã¨ stato trasferito dalla Questura di Catanzaro in Puglia, ma presto sarÃ oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale

A denunciare quanto stava accadendo da diverso tempo nel comune calabrese la trasmissione Fuori dal Coro. Su Rete 4 l’inviata di Mario Giordano ha piÃ¹ volte riportato le testimonianze dei cittadini, alle prese con gli osceni atti di Sylvester. Il giovane straniero, non solo ha importunato diverse donne, ma ha anche ha preso a schiaffi una ragazzina di 15 anni. In un episodio si Ã¨ anche denudato davanti a una mensa.

Da qui il provvedimento che ha visto il plauso di Wanda Ferro. Il sottosegretario all’Interno desidera esprimere i propri complimenti “al Questore Giuseppe Linares e a tutto il personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro per la tempestivitÃ e la professionalitÃ dimostrate nell’adozione del provvedimento di trattenimento nei confronti di un cittadino nigeriano ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, avendo manifestato comportamenti molesti e aggressivi”.

“Si tratta – prosegue nella nota – del soggetto al centro di un servizio andato in onda nella trasmissione Fuori dal Coro, che aveva acceso i riflettori su una situazione di evidente criticitÃ ”. Secondo Ferro “l’intervento della Polizia di Stato conferma come le istituzioni siano presenti e in grado di rispondere con prontezza quando emergono condizioni di rischio per la collettivitÃ . Allo stesso tempo, questa vicenda – aggiunge – dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini.

Segnalare, denunciare, non sottovalutare comportamenti molesti o aggressivi Ã¨ un dovere civico che consente alle forze dell’ordine di intervenire in modo ancora piÃ¹ efficace e tempestivo. La sicurezza si costruisce insieme: con istituzioni attente e presenti, ma anche con una comunitÃ vigile e responsabile. In questo caso Ã¨ stato prezioso anche il contributo degli organi di informazione. Il Governo – conclude il sottosegretario – continuerÃ a sostenere con determinazione il lavoro delle forze di polizia, rafforzando gli strumenti di prevenzione e controllo del territorio, a tutela dei cittadini e della legalitÃ ”.

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