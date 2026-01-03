Armato di machete e pistola aggredisce la moglie, arrestato filippino

Ha aggredito la moglie e si Ã¨ chiuso in casa, con la porta sbarrata. La figlia, preoccupata, ha chiamato la polizia

L’uomo, 61 anni di nazionalitÃ  filippina, Ã¨ stato arrestato. Il fatto Ã¨ accaduto a Vigevano (Pavia) nella notte di Capodanno: a darne notizia Ã¨ stata, stasera, la Questura di Pavia.Â Non Ã¨ la prima volta che il 61enne si Ã¨ reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della consorte.

Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno dovuto muoversi nel buio piÃ¹ assoluto: l’uomo aveva staccato la corrente. Arrivati in camera da letto, l’hanno visto impugnare minacciosamente un machete e una pistola (che poi si Ã¨ rivelata a salve): la moglie era in un’altra stanza, ferita e in stato di shock. La donna Ã¨ stata accompagnata in ospedale. Il marito Ã¨ stato bloccato dai poliziotti e trasferito in carcere. (ANSA)

