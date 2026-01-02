Carcere Udine, detenuto straniero appicca il fuoco

ImolaOggiCRONACA, News 2026

detenuti incendiano le celle

“La forte presenza di detenuti con disturbi psichiatrici rappresenta un problema serio”

Il Segretario Generale del SAPPE (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) Donato Capece ha condannato il “grave episodio avvenuto nel carcere di Udine, la notte di Capodanno, dove un detenuto straniero di circa 30 anni, psichiatrico e non nuovo ad episodi violenti, ha incendiato nella propria cella suppellettili ed arredi facendo sprigionare un violento incendio con una notevole coltre di fumo denso ed acre”.

Per Capece, “la forte presenza di detenuti con disturbi psichiatrici rappresenta un problema serio per la sicurezza delle carceri italiane” mentre “il personale di Polizia Penitenziaria Ã¨ esausto a causa delle continue aggressioni”.

Il Sappe chiede “al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) interventi urgenti per gestire meglio questa situazione aggravata dalla chiusura degli O.P.G.” e ricorda che “negli ultimi anni, il numero di detenuti con disturbi psichici e comportamenti violenti Ã¨ in forte crescita”.

Sottolineando che il carcere di Udine, dove si registrano “gravi carenze di organico” non puÃ² “diventare la sede di smistamento per i detenuti ingestibili d’Italia”, Capece esprime “vicinanza e solidarietÃ  ai poliziotti penitenziari” del capoluogo friulano. ANSA

Articoli correlati

carcere Dozza Bologna

Rivolta dei detenuti alla Dozza: materassi bruciati, 10 agenti in ospedale

carcere minorile

Carcere minorile Casal del Marmo, agente sequestrato e pestato da detenuti stranieri

carcere

Rebibbia, detenuto marocchino prende a testate un agente e gli rompe il naso

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *