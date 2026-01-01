Crans-Montana, Procura: “Per i testimoni c’è stata un’esplosione”

Vi sono 47 morti accertati e almeno 115 feriti a causa dell’incendioavvenuto nel bar Constellation nella notte di Capodanno a Crans-Montana, località tra le principali stazioni sciistiche della Svizzera. Ci sono 12 italiani ricoverati e sono saliti a 16 i dispersi, conferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La procuratrice svizzera: “C’è stata un’esplosione, ascoltati i primi testimoni: “La pista che privilegiamo è quella di un incendio che ha provocato un esplosione. Abbiamo ascoltato diversi testimoni”. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa Beatrice Pilloud, procuratrice del Canton Vallese, nel corso di una conferenza stampa dopo la tragedia di Crans-Montana.

Tre feriti attesi nel tardo pomeriggio all’ospedale Niguarda di Milano

Tre feriti sono già partiti su un elicottero dall’ospedale di Sion in Svizzera e atterreranno all’ospedale milanese di Niguarda, dove saranno ricoverati presso il Centro Grandi Ustioni, considerato il più importante d’Europa, che dispone di una decina di letti. Nel nosocomio milanese è stato attivato il piano per le maxi emergenze per accogliere feriti provenienti da Crans Montana.tgcom24.mediaset.it