Svizzera, uomo si dÃ  fuoco su un bus: morti e feriti

Svizzera bus a fuoco

Si segnalano diverse vittime dopo che un uomo si sarebbe dato fuoco a bordo di un autobus a Kerzers, provocando l’incendio del veicolo

(ANSA) – Ãˆ di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell’incendio ad un bus in Svizzera. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto Ã¨ un paramedico.

Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che nell’incidente sia stata coinvolta una persona. Lo scrive Rsi. La polizia ha invitato la popolazione a evitare il luogo dell’incidente e sta cercando testimoni. L’operazione su larga scala proseguirÃ  per tutta la notte, secondo gli agenti.

