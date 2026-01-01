Amsterdam, a fuoco la chiesa di Vondelkerk

ROMA, 01 GEN – Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, Ã¨ crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. Lo scrivono i media olandesi. La Vondelkirche di Amsterdam “non puÃ² piÃ¹ essere salvata”, ha annunciato la Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland. L’intero edificio Ã¨ in fiamme. “L’intera chiesa potrebbe crollare”, ha detto un portavoce, riportato dall’agenzia nederlandese Anp.

La chiesa si trova proprio vicino al famoso Vondelpark della capitale olandese. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere l’incendio nella chiesa, scrive ancora la Anp. La torre campanaria e parte della sezione centrale della chiesa sono giÃ crollate.

L’incendio non Ã¨ ancora sotto controllo. Tutte le case intorno alla chiesa sono state evacuate. Secondo le autoritÃ di sicurezza, il vicino Vondelpark non Ã¨ attualmente in pericolo. Un giornalista della testata Nl Times ha visto i vigili del fuoco suonare i campanelli delle case immediatamente circostanti la chiesa; diverse persone sono poi uscite dalle loro abitazioni. L’incendio era giÃ stato dichiarato di vasta portata all’una di notte, considerando la diffusione delle fiamme e la densitÃ abitativa del quartiere.

Scrive ancora il Nl Times che “parti della sommitÃ della chiesa, risalente a 154 anni fa, si erano giÃ staccate dopo che l’incendio era continuato per un’ora. L’incendio nel campanile della chiesa ha causato una “enorme pioggia di scintille” che si Ã¨ scagliata verso est, ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza della Regione di Amsterdam-Amstelland.

“Si tratta di un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale”, ha dichiarato il sindaco di Amsterdam Femke Halsema. “La nostra prima preoccupazione e prioritÃ ora Ã¨ il benessere e le case dei residenti piÃ¹ prossimi”. La Vondelkerk, si legge sul sito del Comune, risale al 1872 e per molti anni Ã¨ stata una frequentata chiesa cattolica nota anche come Chiesa del Sacro Cuore di GesÃ¹. Circa un secolo dopo l’edificio, gravemente trascurato, fu minacciato di demolizione. Tuttavia fu elaborato un piano per restaurare e riqualificare la chiesa, e nel 1980 fu istituita una fondazione per renderlo possibile. La chiesa, sempre secondo il sito, era diventata dunque un luogo per eventi e concerti.

(ANSA) foto da X