Algerino già espulso prende a pugni un carabiniere, arrestato

Doveva essere espulso, arrestato dopo aver preso a pugni un carabiniere. Un algerino di 24 anni, B.M., con precedenti per furto, è stato arrestato venerdì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Volpago del Montello. Lo straniero era stato segnalato da alcuni cittadini mentre si aggirava in via Borgo Sant’Andrea, a Povegliano. I militari, giunti sul posto, lo hanno localizzato e chiesto di esibire i documenti. E qui sono iniziati i problemi.

Durante l’identificazione lo straniero, senza fissa dimora e colpito da un decreto di espulsione il 30 settembre scorso, per guadagnarsi la fuga, ha colpito il capo equipaggio con un pugno allo sterno procurandogli lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, il 24enne è stato portato in camera di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Nella mattinata di oggi, sabato, l’arresto è stato convalidato e è stata emessa nei suoi confronti una condanna a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.

https://www.trevisotoday.it

