Migranti, Viminale: nel 2025 sbarchi calati dello 0,48%

Sono stati 66.296 i migranti irregolari approdati via mare sulle coste italiane nel 2025

ROMA, 31 DIC – E’ quanto emerge dal bilancio sui flussi reso noto dal Viminale. Il dato Ã¨ leggermente inferiore (-0,48%) rispetto al 2024 quando gli arrivi furono 66.617. Rispetto al 2023 il calo Ã¨ del 57,95%: gli approdi due anni fa furono 157.651. Per quanto riguarda i Paesi di partenza, dall’Algeria sono arrivate via mare 1.812 persone con un aumento del 31% rispetto all’anno scorso quando furono 1.383 e del 192,3% del 2023 quando arrivarono in 620.

Dalla Tunisia gli sbarcati sono stati 4.841, con un calo del 75,1% rispetto al 2024 (19.460) e del 95% rispetto al 2023 (97. 667). Dalla Libia gli arrivi sono stati 58.408 con un aumento del 38,1% rispetto al 2024 (42.279) e del 12,4% del 2023 (51.986). In aumento il numero dei cittadini bengalesi sia rispetto al 2024 (+41%) che al 2023 (+58%). Gli egiziani sono in incremento sul 2024 (+108%) e in calo sul 2023 (-21%). In aumento anche i cittadini eritrei sia rispetto al 2024 (+251%) che sull’anno precedente (+80%). Infine i migranti provenienti dal Pakistan sono aumentati rispetto all’anno scorso (+27%) e in calo sul 2023 (-44%). (ANSA). .