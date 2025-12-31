Lampedusa, 265 migranti sbarcati in poche ore

Migranti sbarcati a Lampedusa

Sei sbarchi, nel giro di poche ore, a Lampedusa dove sono giunti complessivamente 265 migranti

A soccorrere cinque natanti partiti da Zawia, Homs, Zawyiah e Sabrata in Libia sono state le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. I gruppi – composti da un minino di 8 a 56 persone – sono risultati composti da eritrei, malesi, sudanesi, egiziani e bengalesi.

Otto egiziani, compresi due minorenni, sono stati rintracciati, dai militari della tenenza della guardia di finanza, sulla strada di Ponente. Hanno raccontato d’aver viaggiato su un’imbarcazione in vetroresina che perÃ² non Ã¨ stata trovato lungo la costa della maggiore delle isole Pelagie.

Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 329 ospiti. Per la mattinata Ã¨ stato disposto il trasferimento di 102 persone con il traghetto di linea che giungerÃ  in serata a Porto Empedocle. ANSA

