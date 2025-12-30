Roma, boss dei narcos albanesi al 41 bis

Carcere duro per Elvis Demce. Disposto il 41 bis per la figura di spicco del narcotraffico nella Capitale e della zona dei Castelli

Ãˆ il primo caso di â€˜carcere duroâ€™ deciso per un esponente del gruppo dei narcos albanesi della Capitale. Demce Ã¨ da tempo in carcere, dove sta scontando una condanna definitiva a 15 anni e 4 mesi per traffico di droga e un’altra, non definitiva, a 18 anni e mezzo per il tentato omicidio di Alessio Marzani, ferito a colpi di arma da fuoco nell’ottobre del 2020. Il provvedimento, deciso pochi giorni prima di Natale, arriva dopo le indagini della Dda della procura di Roma e dei carabinieri del nucleo investigativo.

Elvis Demce in carcere

Nel luglio scorso Demce Ã¨ stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare. Secondo quanto emerso dalle indagini dei magistrati capitolini dellâ€™antimafia, continuava infatti anche dal carcere a comunicare e ordinare sequestri ed estorsioni. La vittima era un commerciante di auto dal quale il â€˜commandoâ€™ voleva informazioni sui rivali, un gruppo legato a Fabrizio Fabietti. Due nomi, Fabietti e Demce, con un legame comune in passato: Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili, noto come â€˜Diabolikâ€™, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti.

Ordigno vicino casa della famiglia

Sempre lo scorso luglio, il giorno dopo la nuova ordinanza eseguita dai carabinieri, era stato ritrovato un ordigno vicino lâ€™abitazione dove vive la famiglia di Demce, un ritrovamento che ha fatto subito pensare a nuovi riposizionamenti negli equilibri della criminalitÃ romana e sul quale indagano i magistrati della Direzione distrettuale antimafia.

Gli avvocati di Elvis Demce

La difesa di Demce, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Capuzi e Marco Franco, ha giÃ presentato istanza al ministro della Giustizia per chiedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento con cui Ã¨ stato disposto il 41 bis e a breve verrÃ predisposto il reclamo al tribunale di Sorveglianza.

“Riteniamo che non sussistano le condizioni – dice all’Adnkronos il penalista Capuzi – per il ‘carcere duro’. Il nostro assistito non ha mai avuto una condanna per associazione mafiosa nÃ© per agevolazione. Un provvedimento ingiustificato. Nell’ultimo quinquennio il Dap ha trasferito Demce in istituti non dotati di strutture per la tutela della sanitÃ mentale, ad eccezione dell’ultimo, quello di Secondigliano, che Ã¨ dotato di Atsm, articolazioni per la tutela della salute mentale. Condizioni di salute – sottolinea il difensore dell’albanese – che cosÃ¬ come acclarate da tutte le strutture presso i carceri dove Ã¨ stato detenuto e da una perizia disposta dalla Corte d’Appello di Roma, non sono state valutate in concreto nel provvedimento di 41 bis”.

https://www.romatoday.it