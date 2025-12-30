Malore nel sonno, morto papÃ  di 36 anni

CHIOGGIA – Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Chioggia. Federico Signoretto, 36 anni, Ã¨ improvvisamente venuto a mancare dopo essere stato colto da un malore mentre dormiva nella sua abitazione.

A rendersi conto delle gravi condizioni dellâ€™uomo Ã¨ stata la compagna Ilaria, che ha immediatamente allertato i soccorsi e alcuni vicini di casa. Lâ€™ambulanza, giunta in pochi minuti dal vicino ospedale, ha tentato di stabilizzare il 36enne, provvedendo poi al trasporto diretto al pronto soccorso. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per Federico Signoretto non câ€™Ã¨ stato nulla da fare. Lascia la compagna e un figlio di quattro anni.

Il 36enne aveva frequentato la scuola professionale Cavanis e attualmente lavorava come dipendente della Obi di Silea. Elettricista di professione, nel corso della sua carriera aveva lavorato presso diverse realtÃ del territorio. Tutti lo ricordano come un gran lavoratore, professionale, sempre disponibile e sorridente.

