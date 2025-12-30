Alfonso Signorini si sospende da Mediaset

Stop temporaneo ad ogni collaborazione con Mediaset

La decisione Ã¨ stata presa da Alfonso Signorini, che ha deciso di autosospendersi dopo la bufera nata dalle accuse di Fabrizio Corona che ha denunciato l’esistenza di un presunto ‘sistema’ per entrare come concorrente o aspirante tale nella casa del Grande Fratello. La decisione Ã¨ stata accolta dall’azienda di Cologno Monzese che ha fatto sapere di essere pronta a “contrastare la diffusione di ricostruzioni diffamatorie”, richiamando allo stesso tempo chi opera per l’azienda ad una “applicazione rigorosa del codice etico”.

Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, nuovi legali del conduttore e direttore del settimanale ‘Chi’, sostengono che sia in atto una “campagna calunniosa e diffamatoria” volta a “distruggere” l’onorabilitÃ del loro assistito.

“Ãˆ noto – affermano – il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione, soggetto che oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero”.

“Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media – fanno sapere in una nota -, Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietÃ ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

Congelata dunque ogni collaborazione televisiva, a partire dalla possibile conduzione della prossima edizione del GF Vip, attesa a marzo su Canale 5.

In una nota Mediaset, accogliendo la decisione di Signorini, fa sapere che “agirÃ con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose”. Allo stesso tempo, l’azienda “ribadisce che chi opera per l’azienda Ã¨ tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilitÃ e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto”.

Signorini aveva presentato querela per revenge porn nei confronti di Corona dopo che l’ex agente fotografico nel suo programma ‘Falsissimo’ lo aveva accusato di aver portato avanti per anni un “sistema” di favori sessuali richiesti a partecipanti del Grande Fratello o del GF Vip o a chi aspirava ad entrare nella famosa casa. Corona aveva mostrato foto e chat tra il conduttore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, edizione 2021-2022, Antonio Medugno.

Gli investigatori avevano, dunque, ha effettuato perquisizioni a carico di Corona, acquisendo immagini e chat, prima di procedere al suo interrogatorio. “Anche a verbale ho parlato del sistema Signorini – ha spiegato il fotografo dopo l’interrogatorio -. Tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora dei reati commessi da Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho piÃ¹ di cento testimonianze, ho fatto i nomi ai pm e sono giÃ pronte due denunce contro di lui”. La prima, da parte di Medugno, Ã¨ giÃ stata depositata in procura.

I reati richiamati sono violenza sessuale e estorsione, ma i legali dell’ex concorrente del GF hanno espressamente richiesto ai magistrati di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori capi d’accusa e la possibile individuazione di altri responsabili. La seconda potrebbe arrivare da un altro partecipante al GF, Gianluca Costantino, che sostiene di aver ricevuto avance da Signorini subito dopo l’edizione del 2022.

Le denunce potrebbero far partire un’indagine sul giornalista e conduttore, anche se andranno verificati i fatti raccontati, a quando risalgono e la qualificazione degli eventuali reati. Anche Endemol Shine Italy, casa di produzione del Grande Fratello, ha fatto sapere di aver avviato verifiche interne per fare luce sulla modalitÃ con cui sono stati effettuati i provini per le ultime edizioni del reality. ANSA