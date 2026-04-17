Rovigo, bimbo di 2 anni muore dopo intervento di routine: aperta inchiesta

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Un bimbo di due anni Ã¨ morto durante il trasporto d’urgenza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova

A comunicarlo con una nota scritta l’azienda Ulss 5 Polesana, che ha espresso “profondo cordoglio” per il decesso del piccolo. E ha annunciato di aver giÃ  avviato “verifiche interne per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto”.Â La tragedia sarebbe avvenuta martedÃ¬ 14 aprile.

Stando a quanto riporta Il Gazzettino, i genitori del bimbo lo avevano portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia perchÃ© doveva sottoporsi a una procedura chirurgica al momento non meglio definita. Proprio nella struttura di Rovigo, per complicazioni durante l’intervento, il bimbo sarebbe andato in arresto cardiaco. L’operazione non sarebbe stata ritenuta di estrema complessitÃ  nÃ© ad alto rischio. Disposto il trasferimento in codice rosso al nosocomio di Padova per poter offrire al bimbo la migliore assistenza possibile, il piccolo sarebbe deceduto proprio durante il trasferimento.

La nota dell’Ulss: “Per i genitori supporto psicologico, abbiamo avviato indagine”

L’azienda Ulss 5 Polesana, attraverso una nota, ha espresso “profondo cordoglio e le piÃ¹ sentite condoglianze, unitamente alla piÃ¹ sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore”. Ha poi spiegato di aver immediatamente messo a disposizione della famiglia un supporto psicologico dedicato, coinvolgendo i propri professionisti. “Sono attualmente in corso tutte le verifiche interne per accertare con precisione la dinamica dellâ€™accaduto. Lâ€™Azienda assicura la massima collaborazione e piena disponibilitÃ  allâ€™autoritÃ  giudiziaria per tutti gli approfondimenti del caso”.

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