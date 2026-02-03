Rimossi i profili social di Fabrizio Corona

MILANO, 03 FEB – Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non Ã¨ piÃ¹ visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina Ã¨ stata “rimossa”. Pagina nella quale l’ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line ‘Falsissimo’ con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini.

Anche ieri sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata. La rimozione non Ã¨ dovuta, a quanto si Ã¨ saputo, ad un provvedimento della magistratura penale, ma potrebbe essere legata alla recente sentenza di inibitoria del Tribunale civile di Milano o ad un’azione autonoma dei colossi del web, tra cui Meta, dopo denunce e diffide arrivate per contenuti diffamatori. “Non so il perchÃ© della rimozione, ma Ã¨ a rischio la libertÃ  di parola”, ha detto il legale di Corona, l’avvocato Ivano Chiesa. (ANSA)

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

