Malore alla cena di Natale, luogotenente della Guardia di Finanza muore a 49 anni

Il destino ti ha tolto troppo presto all’affetto della famiglia ma non ti toglierà mai dalla nostra memoria e dal nostro cuore

Si apre con queste parole il necrologio di Lorenzo Zilio, il luogotenente della Guardia di finanza, mancato nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre a soli 49 anni. Zilio, residente nella frazione di Villarazzo, si trovava in un locale di Vicenza per una classica cena di Natale tra colleghi. Una serata di festa e auguri, trasformatasi però in tragedia.

Il finanziere si è infatti sentito male a tavola: colpito da un infarto è stato subito soccorso dai colleghi e trasportato d’urgenza in ospedale a Vicenza. Ricoverato in terapia intensiva le sue condizioni di salute sono precipitate nella notte, strappandolo all’affetto dei suoi cari. Una tragedia abbattutasi sulla comunità di Castelfranco Veneto come un fulmine a ciel sereno: Lorenzo godeva di ottima salute: da giovane, prima di entrare nella Guardia di finanza, aveva militato con il fratello Alessandro nel vivaio del Benetton Rugby oltre a essere un amante della bicicletta e delle escursioni in montagna.

Originario di Mirano ma residente nella Castellana dall’età di 10 anni, Zilio lavorava nel Nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza dov’era conosciuto e stimato per la sua professionalità e dedizione al lavoro. A piangerlo oggi ci sono la moglie Tania e la figlia Annika, i genitori Giovanni e Maura, i fratelli Federica e Alessandro, uniti a colleghi, amici e parenti tutti.

