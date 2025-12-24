Malore improvviso, morto a 27 anni il nazionale norvegese di biathlon Bakken

Sivert Guttorm Bakken

Lutto nel mondo del biathlon. E’ morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo LavazÃ¨ in Trentino Alto Adige. Bakken Ã¨ stato trovato senza vita all’interno dell’albergo dove alloggiava.

“I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autoritÃ  italiane sul posto”, ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon. ADNKRONOS

