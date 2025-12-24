Malore fatale, morto infermiere di 59 anni

Era seduto su una panchina, a pochi passi dalla macchinetta del caffÃ¨. Da li a poco avrebbe iniziato il suo turno di lavoro: da oltre vent’anni prestava servizio alla centrale operativa del Suem come infermiere e centralinista. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, Ã¨ costato la vita ad Alberto Zapolla, 59enne di Treviso.

Erano da poco trascorse le 13.30. I colleghi di lavoro, rendendosi subito conto di quanto stava accadendo, hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita: le operazioni di rianimazione, proseguite per circa mezz’ora, non hanno purtroppo dato l’esito sperato. Zapolla Ã¨ stato purtroppo dichiarato morto, lasciando gli altri operatori e infermieri sotto choc.

Il 59enne lavorava come centralinista e si occupava in particolare dei trasporti ordinari delle ambulanze. Lascia una moglie, Teresa, e un fratello, Francesco; non aveva figli ed Ã¨ ricordato da tutti come una persona schiva, riservata ma molto professionale e attenta sul lavoro.

La nota dell’azienda Ulss 2

Un operatore del Suem, Alberto Zappolla, si Ã¨ improvvisamente accasciato: tutti gli operatori del Suem presenti sono subito intervenuti con una rianimazione prolungata e numerose scariche di defibrillatore; accompagnato in cardiochirurgia, sempre con rianimazione cardiopomonare in corso, proseguita anche dallâ€™equipe di anestesisti e cardiochirurghi, non c Ã¨ stato purtroppo nulla da fare. La sua improvvisa scomparsa ha destato profonda commozione in tutti colleghi e nellâ€™intera Ulss 2. Â«Perdiamo un valido operatore, innamorato del suo lavoro e amato da tutti. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande doloreÂ» le parole del direttore generale, Francesco Benazzi.

