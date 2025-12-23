Mosca: ‘pronti a confermare legalmente di non voler attaccare Ue e Nato’

Il viceministro degli Esteri russo Serghei Rjabkov ha assicurato che “la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi della Nato o dell’Unione Europea” ed Ã¨ “pronta a fissare questo concetto”. Lo ha dichiarato intervenendo al Valdai International Discussion Club.

“Certamente non intendiamo attaccare i paesi dell’Ue o della Nato. La Russia non persegue gli obiettivi aggressivi attribuiti al nostro Paese”, ha affermato Rjabkov, aggiungendo che, come affermato in precedenza dal presidente Vladimir Putin, Mosca “Ã¨ persino pronta a formalizzare legalmente questo aspetto nel contesto di una potenziale risoluzione dell’attuale crisi, sulla base del principio di sicurezza paritaria e indivisibile”. (ANSA)

