Malore al lavoro, morto operaio di 45 anni

Firenzuola â€“ Tragedia a pochi giorni dal Natale. Un uomo di 45 anni Ã¨ stato trovato senza vita accanto al macchinario a cui stava lavorando. Era in turno in una azienda di Firenzuola, in Mugello, in provincia di Firenze. Il decesso Ã¨ avvenuto per cause naturali. Secondo i rilievi effettuati, lâ€™operaio ha avuto un malore. Ogni tentativo di rianimazione Ã¨ stato inutile. Sono stati i colleghi di lavoro a trovarlo privo di coscienza.

Cosa Ã¨ accaduto

Eâ€™ accaduto poco dopo le 7 di giovedÃ¬ 18 dicembre. Lâ€™allarme al 118 Ã¨ scattato subito. Lâ€™ambulanza Ã¨ intervenuta in via Cornacchiaia Alberaccio, dove si trova la ditta. Sono quindi iniziate le manovre rianimatorie. Lâ€™operaio perÃ² era giÃ morto. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri.

Il cordoglio

Sembra che lâ€™uomo fosse in salute e non avesse particolari patologie pregresse. La salma Ã¨ stata intanto restituita ai familiari per le esequie. Profondo il cordoglio a Firenzuola, in tutto il Mugello e negli ambienti di lavoro per questa improvvisa tragedia a pochi giorni dalle festivitÃ natalizie.

