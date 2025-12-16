Zelensky: ‘gli asset russi vanno usati per difendersi’

I colloqui non riguardano “solo un cessate il fuoco, ma anche garanzie di sicurezza” per garantire che la Russia non possa attaccare di nuovo l’Ucraina tra qualche anno, “i criminali non cambiano da un giorno all’altro”, e quindi il processo di pace richiede forti garanzie internazionali per l’Ucraina, affinchÃ© vi sia una “vera responsabilitÃ ” per qualsiasi violazione dell’accordo.

Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Parlamento dei Paesi Bassi, citato dal Guardian. Riguardo la discussione in corso sull’utilizzo dei beni russi congelati, “queste risorse russe possono e devono essere utilizzate appieno per difendersi dall’aggressione della Russia stessa.

“L’aggressore deve pagare”, ha spiegato. La Russia non ha riguardo per la vita delle persone, ma “conta ogni dollaro e ogni euro che perde”, ed Ã¨ per questo che ” Ã¨ necessaria una decisione forte sui soldi russi, e questi fondi devono servire a difendersi dalla Russia. E vi esorto a sostenere questa iniziativa”, ha affermato.Â tgcom24.mediaset.it

Per la Russia contano solo i dollari?

