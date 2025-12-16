Nigeria, uomini armati rapiscono almeno 13 persone in una chiesa

ImolaOggiESTERI, News 2025

Nigeria Boko Haram

Un gruppo di uomini armati ha rapito almeno 13 persone in una chiesa nello Stato centrale di Kogi, in Nigeria

Gli aggressori hanno fatto irruzione nella chiesa evangelica Winning All durante la funzione domenicale, aprendo il fuoco e rapendo i fedeli. Cinque degli uomini armati sono stati uccisi, mentre altri sono riusciti a fuggire nonostante fossero rimasti feriti.

Le autoritÃ  descrivono gli aggressori come “banditi”, termine usato localmente per indicare bande criminali che solitamente rapiscono persone a scopo di estorsione. Si tratta del secondo attacco del genere in breve tempo: solo due settimane fa uomini armati hanno fatto irruzione in una chiesa nella vicina cittÃ  di Ejiba, rapendo un pastore, sua moglie e diversi membri della chiesa.Â  tgcom24.mediaset.it

