Cremlino, ‘nessuna tregua di Natale, puntiamo ad accordo di pace’

Mosca respinge le richieste di una tregua natalizia in Ucraina

“Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua per concedere una pausa all’Ucraina per prepararsi a continuare la guerra”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Ora la questione Ã¨ se stiamo per raggiungere, come dice il presidente Trump, un accordo o no”, ha aggiunto Peskov.

Ma se gli ucraini, anzichÃ© a un’intesa di pace, puntano a “decisioni momentanee e non praticabili, allora difficilmente siamo pronti a partecipare a questo”, ha concluso il portavoce di Vladimir Putin, citato dall’agenzia Interfax. (ANSA).