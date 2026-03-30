Droni ucraini caduti in Finlandia, per l’UE Ã¨ colpa della Russia

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Zelensky e von der Leyen

Il “principale colpevole” della caduta di due droni di probabile provenienza ucraina nei pressi di Kouvola, nella Finlandia sudorientale, avvenuta ieri Ã¨ “la Russia. Senza la Russia”, che ha invaso l’Ucraina nel 2022, “questo non sarebbe successo”. Lo sostiene la portavoce per gli Affari Esteri dell’Ue Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Domani, continua Hipper, si terrÃ  un Consiglio Affari Esteri a Kiev “per commemorare l’orribile tragedia di Bucha. L’Ue Ã¨ impegnata a sostenere l’Ucraina”. Per il vice portavoce capo Olof Gill, la caduta di due droni non ha fatto percepire “minacce alla sicurezza” nazionale.

La caduta di droni ucraini in territorio finlandese Ã¨ probabilmente un effetto collaterale di un attacco lanciato da Kiev contro il porto russo di Ust-Luga, nel Golfo di Finlandia, nell’ambito delle operazioni condotte da Kiev contro le infrastrutture energetiche della Russia. ADNKRONOS

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