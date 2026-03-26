Kiev: “Stiamo liberando più territorio di quanto la Russia ne stia occupando”

Così sui social media il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Andrii Sybiha:

“L’Ucraina sta liberando più territorio di quanto la Russia ne stia occupando, e lo sta facendo principalmente con le proprie forze. È un dato di fatto. All’inizio del 2022, mentre gran parte del mondo stava ancora valutando la propria risposta, l’Ucraina stava già liberando la regione di Kiev e altre aree — con un sostegno esterno limitato. Anche questo è un dato di fatto.

Ci sono state azioni tempestive e decisive. Prima del 24 febbraio, il Regno Unito, la Lituania, l’Estonia, la Lettonia e il Canada hanno fornito assistenza letale: Stinger, Javelin, armi anticarro, armi leggere, munizioni. Non si è trattato di misure simboliche. Sono state tempestive.

Dopo il 24 febbraio, gli Stati Uniti hanno fatto la prima mossa su larga scala, annunciando un pacchetto da 350 milioni di dollari il 26 febbraio. Poco dopo, l’Unione Europea ha compiuto un passo senza precedenti, stanziando 450 milioni di euro per l’assistenza letale e 50 milioni di euro per il sostegno non letale attraverso il Fondo europeo per la pace — rompendo di fatto un tabù politico di lunga data. La rapidità era importante allora. E lo è ancora.

Oggi, la risposta internazionale alle minacce legate all’Iran è più rapida, più chiara, più sincronizzata. La capacità di agire in modo rapido e deciso è sempre esistita. La differenza sta nella rapidità con cui viene attivata. Perché i ritardi costano territorio. I ritardi costano vite. Le decisioni tempestive cambiano i risultati”.

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