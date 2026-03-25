Drone esploso in Lettonia sarebbe ucraino (non russo)

Oltre al drone proveniente dallo spazio aereo aereo russo schiantatosi contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia, un altro Ã¨ esploso in Lettonia.

Lo afferma il ministero della Difesa lettone, citato da Rbc.

Secondo il ministero lettone, un drone non identificato Ã¨ entrato nel territorio lettone provenendo dalla Russia.Â Ãˆ stato inoltre segnalato il ritrovamento di detriti di drone .Â Nessun civile Ã¨ rimasto ferito e non si sono registrati danni alle infrastrutture civili. “I sistemi di allarme rapido hanno registrato un suono simile a un’esplosione nella regione di Kraslava”, si legge nel comunicato.

Il primo ministro lettone Evika Silina ha dichiarato sul proprio account X che “indagini sono in corso ma le prime informazioni indicano” che il drone caduto sul territorio lettone era apparentemente ucraino. Durante la notte l’Ucraina ha sferrato diversi attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare l’importante porto nord-occidentale di Ust-Luga, sul Golfo di Finlandia.

Lettonia e Estonia si trovano lungo una possibile traiettoria dei droni diretti verso la regione non lontanamente da San Pietroburgo. ANSA – foto ANSA