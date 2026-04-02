Concorso Bce: chi cammina di piÃ¹ vince un viaggio o una brocca

PiÃ¹ cammini e piÃ¹ vinci, non soltanto consigli in ambito finanziario, ma anche dei veri e propri premi

MercoledÃ¬ 1Â° aprile 2026 parte l’EuroSteps Walking Challenge, il concorso lanciato dalla Banca centrale europea insieme ad altri 15 istituti centrali di altrettanti Paesi Ue, tra cui figura anche la Banca d’Italia. No, non si tratta di un pesce d’aprile, ma di una vera competizione, della durata di un mese, che punta a unire il benessere fisico e la cultura finanziaria, mettendo un palio un viaggio in treno, ma anche una tipica caraffa tedesca e una borsa piena di gadget.

L’EuroSteps Walking Challenge

Come funziona? Partecipare Ã¨ molto semplice. Tra il 1Â° e il 30 aprile si potrÃ aderire alla competizione registrandosi attraverso Walk 15, con l’app che terrÃ conto dei passi giornalieri, in una gara contro sÃ© stessi ma anche contro gli altri Paesi, mentre si ricevono notifiche e consigli per fare ogni giorno scelte economiche e finanziarie piÃ¹ consapevoli.

I premi in palio

Oltre alle “dritte” in ambito economico, i dieci partecipanti piÃ¹ attivi e altri dieci scelti a caso riceveranno uno dei premi messi a disposizione dalla Bce, alcuni un po’ “bizzarri”:

– quattro pass Interrail validi per tutta Europa, validi per quattro giorni ciascuno, per 2 persone;

– sei Bembel, una tradizionale brocca di Francoforte;

– dieci borse regalo pieni di gadget della Banca centrale europea.

Sono previsti anche altri premi a livello nazionale. Le informative sulla privacy sono disponibili sui rispettivi siti web delle singole banche o sul sito della Bce.

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