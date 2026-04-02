Stellantis richiama 700mila auto ibride: rischio incendio

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Maxi richiamo per Stellantis, che ha annunciato il ritiro di circa 700mila veicoli ibridi a livello globale a causa di un potenziale rischio di incendio

Il problema riguarda diversi marchi del gruppo, tra cui Peugeot, CitroÃ«n, Fiat, Alfa Romeo e Jeep, e coinvolge modelli prodotti tra il 2023 e il 2026.Â A rendere noto il richiamo Ã¨ stata lâ€™AutoritÃ  federale tedesca per i trasporti automobilistici (Kba), secondo cui oltre 50mila veicoli interessati si trovano in Germania. In Francia, invece, il numero sale a 212mila unitÃ , piÃ¹ della metÃ  delle quali a marchio Peugeot.

Secondo quanto spiegato dalla casa automobilistica, allâ€™origine del problema câ€™Ã¨ “un potenziale difetto legato al gioco tra il tubo del filtro antiparticolato benzina e il generatore di avviamento a cinghia”. In alcuni veicoli, infatti, lo spazio tra questi componenti potrebbe risultare insufficiente.Â In presenza di umiditÃ , questo difetto potrebbe provocare un contatto tra le parti, con conseguente infiltrazione dâ€™acqua e la formazione di un arco elettrico. Una condizione che, nei casi piÃ¹ gravi, puÃ² generare un surriscaldamento fino a innescare un incendio nel vano motore.

Il richiamo interessa unâ€™ampia gamma di marchi del gruppo: oltre a Peugeot e CitroÃ«n, sono coinvolti anche Ds Automobiles, Opel/Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat.

Stellantis ha fatto sapere che contatterÃ  direttamente i proprietari dei veicoli interessati, invitandoli a rivolgersi alla rete ufficiale per effettuare lâ€™intervento. Lâ€™operazione, che richiede circa 30 minuti, sarÃ  completamente gratuita.

Si tratta dellâ€™ennesimo richiamo su larga scala per il settore automotive, sempre piÃ¹ alle prese con la complessitÃ  dei sistemi ibridi ed elettrificati e con la necessitÃ  di garantire standard di sicurezza elevati su milioni di veicoli in circolazione.

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