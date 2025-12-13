Mattarella: ‘chi muove guerra non puÃ² imporre condizioni per la pace’

“Il principio non puo’ essere muovere guerra per fare la pace: e’ paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realta’ di imporre le proprie condizioni”

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico, in un passaggio in cui ha fatto riferimento alla Russia. Il capo dello Stato ha anche parlato del controllo della corsa alle armi, in particolare quelle di distruzione di massa: “Nel contesto attuale, si rende necessario ribadire con forza che l’uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare un crimine contro l’umanita’”.Â ANSA