Milano, tentata rapina davanti a Palazzo Marino: fermato egiziano

Non si Ã¨ lasciato intimidire e, nonostante la violenza dell’aggressione, Ã¨ riuscito a mantenere il sangue freddo, permettendo alla polizia di Stato di assicurare il malvivente alla giustizia. Ãˆ successo nella notte tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬, intorno all’1:30, nel cuore pulsante di Milano, esattamente davanti alla sede del Comune in piazza della Scala.

L’aggressione in pieno centro

La vittima, un ragazzo italiano di 23 anni, stava camminando a pochi passi da Palazzo Marino quando Ã¨ stato puntato da un ventenne di origini egiziane. Il malvivente Ã¨ entrato in azione con rapiditÃ : ha strattonato violentemente il giovane nel tentativo di strappargli dal collo una collana d’oro.

Quello che doveva essere un colpo rapido si Ã¨ perÃ² trasformato in un fallimento. Il ventitreenne ha infatti reagito prontamente, resistendo allo strattone e impedendo che il gioiello venisse portato via.

L’intervento delle Volanti

La resistenza della vittima ha dato il tempo necessario alle forze dell’ordine per intervenire. Sul posto sono giunti in pochissimi minuti gli agenti di una volante dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno intercettato il rapinatore e lo hanno bloccato prima che potesse far perdere le proprie tracce tra le vie del centro.

Il ventenne nordafricano, accusato di tentata rapina, Ã¨ stato portato in questura e posto a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria. La collanina Ã¨ invece rimasta nelle mani del legittimo proprietario grazie alla sua reazione.

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