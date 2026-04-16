Immigrazione, caporalato e frodi: smantellata organizzazione criminale

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Caporalato in agricoltura

Immigrazione, caporalato e frodi. E’ stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Brescia una organizzazione criminale accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attiva in aziende agricole del nord. Tra il 2018 e il 2024, avrebbero consentito l’ingresso irregolare in Italia di quasi 1.400 cittadini stranieri con un giro d’affari che supera i 19 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti, i migranti pagavano oltre 13 mila euro per ottenere un permesso di soggiorno. Sono tre gli arresti e dodici le denunce tra cittadini indiani e italiani.
tgcom24.mediaset.it

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