Furti a raffica, slavo doveva essere in carcere ma passeggiava in strada

ImolaOggi CRONACA, News 2026

carabinieri

Nel corso di un controllo di routine in cittÃ , i Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora hanno arrestato nella tarda serata del 15 aprile un 37enne originario dellâ€™ex Jugoslavia, giÃ  noto alle forze dellâ€™ordine. Lâ€™uomo Ã¨ stato fermato in via Corsica mentre si trovava in strada.

Il provvedimento a suo carico

Dagli accertamenti Ã¨ emerso che sul 37enne pendeva un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a oltre sei mesi di reclusione per una serie di furti commessi tra Lombardia e Veneto nel 2024. Nonostante il provvedimento, risultava ancora in libertÃ .

Il trasferimento in carcere

Completate le verifiche, i militari hanno proceduto allâ€™arresto e al trasferimento dellâ€™uomo presso la casa circondariale di Canton Mombello, su disposizione dellâ€™autoritÃ  giudiziaria.

www.bresciatoday.it

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