Furti a raffica, slavo doveva essere in carcere ma passeggiava in strada

Nel corso di un controllo di routine in cittÃ , i Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora hanno arrestato nella tarda serata del 15 aprile un 37enne originario dellâ€™ex Jugoslavia, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine. Lâ€™uomo Ã¨ stato fermato in via Corsica mentre si trovava in strada.
Il provvedimento a suo carico
Dagli accertamenti Ã¨ emerso che sul 37enne pendeva un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a oltre sei mesi di reclusione per una serie di furti commessi tra Lombardia e Veneto nel 2024. Nonostante il provvedimento, risultava ancora in libertÃ .
Il trasferimento in carcere
Completate le verifiche, i militari hanno proceduto allâ€™arresto e al trasferimento dellâ€™uomo presso la casa circondariale di Canton Mombello, su disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.