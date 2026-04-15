Mattarella: ‘non confondere comunicazione e informazione’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Sergio Mattarella

“Sappiamo quanto la domanda di veritÃ  rischi oggi di inciampare in risposte fuorvianti, in un mondo governato da tecnologie che, confondendo comunicazione e informazione, assottigliano sempre piÃ¹ i confini tra vero, verosimile e falso”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo

“Demarcare quei confini Ã¨ compito affidato al giornalista, testimone diretto, mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione e, in forza di questo, protagonista nella vita della societÃ  e dello stesso processo democratico. Il giornalista professionista Ã¨ elemento essenziale nel dare attuazione al nostro ordinamento costituzionale”, ha aggiunto.
(askanews)

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