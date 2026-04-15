Mattarella: ‘compito giornalisti è demarcare i confini fra vero e falso’

“Sappiamo quanto la domanda di verità rischi oggi di inciampare in risposte fuorvianti in un mondo governato da tecnologie che confondendo comunicazione e informazione e assottigliano sempre più i confini tra vero, verosimile e falso. Demarcare quei confini è compito affidato al giornalista”.

A dirlo è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di studenti e studentesse delle scuole di giornalismo. Quirinale Fonte: Agenzia Vista

“Il giornalista è colui che distingue il vero dal falso… e pubblica il falso.”

(Mark Twain)

Ecco un esempio di “compito del giornalista”

https://x.com/LaStampa/status/2043332675151315099

