Corridoi umanitari, in arrivo dalla Libia 122 rifugiati

Arriveranno giovedÃ¬ all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un volo organizzato da Unhcr – Agenzia Onu per i Rifugiati proveniente da Tripoli, 122 rifugiati, di cui oltre la metÃ minori. Il loro ingresso in Italia Ã¨ stato reso possibile dal protocollo tra ministero dell’Interno, ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unhcr, Arci e ComunitÃ di Sant’Egidio, firmato nel dicembre 2023, che ha finora consentito l’arrivo in sicurezza di 659 persone.

Provenienti da Sudan, Sud Sudan ed Eritrea, i rifugiati che arriveranno domani verranno accolti in diverse regioni italiane dalla ComunitÃ di Sant’Egidio (53 persone), dall’Arci (30 persone) e tramite il Sistema Accoglienza e Integrazione (39 persone).

Ad attenderli, al loro arrivo, ci saranno Marco Impagliazzo, presidente della ComunitÃ di Sant’Egidio, Valentina Itri, coordinatrice Ufficio Immigrazione Arci nazionale, Filippo Ungaro, portavoce di Unhcr Italia e alcuni rappresentanti del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

