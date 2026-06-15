Accertamenti sanitari sui migranti, incontro in Prefettura

PISTOIA – L’adeguamento organizzativo alle previsioni del cosiddetto “Regolamento Screening”, di prossima entrata in vigore nel più ampio quadro del nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo, è stato al centro di un incontro in Prefettura cui hanno partecipato, fra gli altri, il Questore Marco Dalpiaz ed il Direttore Generale dell’ASL Toscana Centro Valerio Mari, accompagnati rispettivamente dalla Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Alessandra Angela Gemma, e dal direttore sanitario, Lorenzo Roti. Alla riunione, condotta dal Prefetto Angelo Gallo Carrabba, erano presenti o videocollegati anche rappresentanti dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e degli enti gestori dei centri di accoglienza.

Scopo dell’incontro era quello di avviare un confronto con l’Azienda sanitaria al fine di pervenire nel più breve tempo possibile alla definizione e sottoscrizione di un protocollo operativo per la tempestiva effettuazione dei controlli sanitari preliminari a tutela degli stranieri di cui, a seguito di rintraccio o di presentazione spontanea, sia stato accertato l’ingresso illegale sul territorio nazionale.

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